LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via della tappa regina!

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE13.44 Va da sé che la frazione odierna sarà una di quelle decisive in chiave vittoria finale. La classifica generale dopo il traguardo potrebbe avere un aspetto molto diverso da quello che ha primapartenza. Avremo anche un cambio di maglia rossa? 13.41 Si parte con la breve salita del Puerto de Portalet, che porterà alla prima lunga discesa. Poi Col d’Aubisque (16,5 km al 7,1%), lunga discesa, Col de Spandelles (10,3 km all’8,3%), ancora discesa, breve tratto in piano e finale sul mitico Tourmalet con i suoi 18,9 km al 7,4%, preso dal versante opposto a quello che viene usato spesso nel Tour de France. 13.38 Quella odierna è senza dubbio laregina di questa edizione. Tanta ...