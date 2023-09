LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | sul mitico Tourmalet si decide una fetta della corsa Aggiornamenti dalle 13 35

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALEAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i allatredicesima! Laspagnola si sposta sui Pirenei per una delle frazioni in assoluto più dure, più attese e spettacolari dell’intera edizione. 134 km che porteranno da Formigal fino ai 2115 metri di altitudine del Col du. Un disegno infernale che prevede prima il Col d’Aubisque (16,5 km al 7,1% di pendenza media) poi le pendenze brutali del Col de Spandelles (10,3 km all’8,3%) ed infine proprio ilcon i ...