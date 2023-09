LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | partita la tappa regina!

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.06 Alle spalle del francese il gruppo si è ricompattato proprio in corrispondenza della cima. 14.05 Bardet non si è rialzato dopo il GPM e sta affrontando la discesa da solo in testa. La corsa ha superato ora il confine, passando in territorio francese. 14.03 Proprio Bardet taglia per primo il traguardo del GPM del Puerto de Portalet. 3 punti per il francese che magari ha messo nel mirino la classifica degli scalatori. 14.02 Molto attivi i corridori della dsm – firmenich. Ora ci prova Romain Bardet, uno degli indiziati principali in caso di vittoria dalla fuga. 14.02 Il primo gruppetto raggiunge Gesbert ed il secondo non è lontano. Il gruppo dista a sua volta pochi metri. 14.01 Ora si sono formati due gruppi di attaccanti all’inseguimento di Elie Gesbert. ...