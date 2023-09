LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | lotta per andare in fuga sul Col d’Aubisque

Leggi su oasport

14.54 La Jumbo però non sembra intenzionata a lasciarquesto gruppo di attaccanti. 14.53 All'attacco un gruppo di almeno venti corridori. Ci sono Geraint Thomas, Juan Pedro Lopez, Romain Bardet, Max Poole, Emanuel Buchmann, Michael Storer. Tutti corridori molto forti in salita. 14.52 Joao Almeida in ultima posizione nel gruppo! Il portoghese ci ha abituati a progressioni importanti in salita, dunque non tiriamo conclusioni. Al momento però non sembra brillantissimo. 14.51 Si forma un gruppo di testa molto numeroso, con Buchmann che rimane il principale promotore dell'azione. 14.49 La Jumbo nel frattempo ha messo Valter, Gesink e Kelderman in testa al gruppo. I tre controllano chi attacca e decidono se lasciare...