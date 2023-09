LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Jumbo-Visma davanti sul Tourmalet Evenepoel alla deriva

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.14 Vingegaard sembra scalpitare a ruota di Kelderman. Sembra un leone in gabbia. La faccia sembra quella del Tour de France… 17.13 Si stacca Hugh Carthy. Aumenta l’andatura di Kelderman. Anche Buitrago perde le ruote dei migliori. 17.12 Non cambia il copione tattico: sempre Kelderman a dettare il passo. 11,5 km al traguardo. 17.10 Sono in 16, 6 sono spagnoli: Ayuso, Soler, Landa, Lopez, Mas, De La Cruz; Roglic, Kelderman, Kuss, Vingegaard, Buitrago, Vlasov, Buchmann, Ujtdebroeks, Carthy, Cras. 17.08 Per il momento Roglic si mantiene in una posizione piuttosto defilata in gruppo. 17.06è successo veramente di tutto. Sulla penultima salita hanno attaccato Landa e Caruso, su di loro si sono riportati Kuss e ...