LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Tourmalet! Evenepoel ormai disperso

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.51si mantiene a 7’18”, ma ora il ritardo tornerà a crescere non appena la strada tornerà a salire… 16.50 20 km all’arrivo,ci siamo. Grande curiosità per capire quale scenario tattico si profilerà. E, soprattutto, se qualcuno avrà la forza di attaccare la Jumbo-Visma. 16.48 Dunque l’americano, se non avrà cedimenti importanti, potrebbe veramente cogliere l’occasione della vita. 16.47 Come si comporterà ora la Jumbo-Visma? Di sicuro Roglic e Vingegaard non potranno attaccare il compagno di squadra Kuss, che è in maglia roja… 16.45 I ciclisti che hanno vinto nella storia del ciclismo sul Tourmalet: 1974: Jean-Pierre Danguillaume (Tour de France) 1994: Jolanta Polikeviciute (Grande Boucle Féminine) 1996: ...