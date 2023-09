LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | i migliori assieme sul Col de Spandelles | naufragio Evenepoel

Leggi su oasport

16.12 Ora lunga discesa per il gruppo, che è ora ai 50 chilometri dal traguardo! 16.10 Altri dieci punti per Storer, scollinando sul Col de. E così facendo, ottiene anche la leadership virtuale nella maglia a pois, salendo a 25 punti. 16.08 Intanto fugace inquadratura su Remco, a oltre cinque minuti dalla maglia rossa: le sue ambizioni di classifica generale finiscono qui. 16.07 Parte Michael Storer (Groupama-FDJ), che vuole scollinare per primo anche sulloe proporsi come candidato per la maglia a pois. 16.06 Presenti dunque otto componenti della top 10 della generale. Gli unici assenti sono Joao Almeida (UAE Team Emirates) e Remco...