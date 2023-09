LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto | si avvicinano le salite

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA14.15 Problema meccanico per Jonas Vingegaard. Fortunatamente per il danese in questo momento della corsa rientrare non sarà un problema. 14.15 A proposito di classifica GPM, prova ad allungare Eduardo Sepulveda della Lotto Dstny, secondo nella suddetta graduatoria dopo aver vestito la maglia per diversi giorni. 14.13 Le treche arriveranno rappresenteranno due GPM hors – categorie (Aubisque e Tourmalet) e un GPM di 1a categoria (Spandelles). Inevitabilmente dunque anche la classifica degli scalatori avrà un aspetto diverso dopo il traguardo. 14.12 Già alle spalle i primi 15 km di corsa. Ogni minuto siamo più vicini alla prima delle tre infernalidi giornata. 14.11 Finisce l’avventura solitaria di Romain Bardet ...