LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel e Almeida in difficoltà sull’Aubisque! Tre uomini in testa

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.08 Arriva il distacco:è già segnalato ad un minuto dal gruppo maglia rossa. Un margine ancora recuperabile con la discesa che arriverà, ma dopo ci sono altre salite… 15.07 La pedalata del campione del mondo a cronometro non è proprio delle migliori. E sembra addirittura non tenere nemmeno le ruote di questo gruppetto. 15.05è attorniato daglidella Soudal-QuickStep, in un gruppetto che ha già perso un po’ di margine. Avanti intanto Kron è stato raggiunto da Kenny Elissonde (Lidl-Trek) e Cristian Rodriguez (Arkea-Samsic). 15.02 E la Jumbo-Visma infatti sta mettendo alla frusta il gruppo! Inaspettato il momento no del belga! 15.01 ATTENZIONE, ANCHE REMCO...