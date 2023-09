(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.50 Si vedeva chestava scalpitando a ruota di Kelderman, infatti è scattato a 9 km dal traguardo. La seconda stoccata è stata quella buona per fare la differenza. 17.49 L’ordine d’arrivo della tappa di oggi: 1 JONAS28-VISMA 03H 51? 10” – B : 14” – 2 SEPP KUSS 24-VISMA 03H 51? 40” + 00H 00? 30” B : 6” – 3 PRIMOŽ ROGLI? 21-VISMA 03H 51? 43” + 00H 00? 33” B : 4” – 4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 03H 51? 48” + 00H 00? 38” B : 2” – 5 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 03H 51? 48” + 00H 00? 38” – – 6 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 03H 51? 50” + 00H 00? 40” – – 7 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 03H 52? 25” + 00H 01? 15” – – 8 ALEKSANDR ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora....1 km Ventesima tappa, sabato 16 settembre, Manzanarre El Real " Guadarrama, 207,8 km Ventunesima tappa, domenica 17 settembre Hipódromo de la Zarzuela " Madrid, 101,1 km Dove vederea España ...Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.

LIVE Vuelta a España 2023 in DIRETTA: Vingegaard stacca tutti sul Tourmalet, tripletta Jumbo-Visma! Sprofonda Evenepoel OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA 16.38 Ci avviciniamo rapidamente al Tourmalet. La Jumbo-Visma in testa al gruppo a tirare. Joao Almeida viaggia a 2'43" di ...Tredicesima tappa oggi, venerdì 8 settembre, per la Vuelta di Spagna 2023: ci saranno tre salite simbolo del ciclismo mondiale ...