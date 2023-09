LIVE USA-Germania 48-48 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | ritmi spaventosamente alti a metà secondo quarto

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-52 E ancora Voigtmann che trova il canestro da rimbalzo offensivo in reverse! Costretto al timeout Kerr con 3’25” fino all’intervallo. 48-50 Stoppata con recupero da una parte, persa di là, Franz Wagner appoggia per il +2 tedesco! 48-48 THEIS! Pari dopo la transizione fallita da Franz Wagner! 48-46 Schroder sfidato da tre, la mette! 48-43 Ancora Bridges da tre! 45-43 Runner dalla media di Obst. 45-41 Dalla stoppata di Edwards su Schroder all’elevazione complessa da tenere di Brunson, Gordon Herbert non può attendere oltre e c’è timeoutcon poco meno di 6? all’intervallo. 43-41 REAVES! Scatenato il numero 15 USA! 41-41 Risposta immediata di Thiemann che appoggia facilmente. 41-39 Fadewaey di Bridges e nuovo vantaggio USA. Fallo in attacco di Edwards che colpisce in pieno con una ...