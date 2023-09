LIVE USA-Germania 31-33 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | attacchi senza risparmio nel primo quarto

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33-33 Arriva la parità di Edwards. Inizia il secondo. TOP SCORER – USA: Bridges 7;: Obst, F. Wagner 9 Non trova la tripla (e nemmeno il fallo) Reaves, si chiude unclamoroso per produzione offensiva delle due squadre. 31-33 2/2 Franz Wagner. 18?3 per l’ultimo possesso USA nel. Di potenza Franz Wagner, va ad attaccare Haliburton e a procurarsi fallo e giro in lunetta. 31-31 Splendido modo di Hart di attaccare con virata e tiro per il pari! 29-31 2/2 Moritz Wagner, siamo nell’ultimo minuto del quarot. Fallo a rimbalzo di Johnson su Moritz Wagner, ci sono due tiri liberi. 29-29 AUSTIN REAVES! E la tripla aperta dal mezzo angolo significa parità! 26-29 Vola a rimbalzo Hart ...

Italia fuori ai quarti: gli Usa dominano 100-63 Sky Sport

