LIVE USA-Germania 15-25 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | partenza sprint tedesca in 5?

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-25 ANCORA SCHRODER! E come si sblocca, con il +10! 15-22 ANCORA FRANZ WAGNER! Colpisce dall’arco! 15-19 Transizione veloce di Edwards. 13-19 Wagner-Theis e questa è splendida! 13-17 2/2 Brunson. Fallo contro Schroder che secondo gli arbitri tocca il braccio di Brunson prima della stoppata di Voigtmann, ma è molto dubbio. In ogni caso, due liberi. 11-17 3/3 Obst. Brunson in ritardo su Obst, è fallo sulla tripla perché prende la mano. Tre liberi. 11-14 Chiude facile una bella azione Jackson. 9-14 Franz Wagner viene totalmente dimenticato da una dormiente difesa USA e inchioda la schiacciata, Steve Kerr proprio non riesce a trattenersi ed ecco il primo timeout della partita dopo 3’58”. 9-12 Brunson con il piazzato dall’angolo! 6-12 Piazza la tripla Obst, gran...

...00 -US OPEN Finale Doppio Maschile - BOPANNA / EBDEN vs RAM / SALYSBURY 20:45 - Supertennis Today 21:00 -US OPEN Semifinale Maschile - Ben SHELTON () vs Novak DJOKOVIC (SRB) 00:...... ha spiegato Marty Adelstein, Ceo dei Tomorrow Studios che producono il- action One Piece in ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaksContinuano intanto gli invii di armi dagliall'Ucraina: il nuovo pacchetto prevede dotazioni militari per 600 milioni di dollari. Le cause della guerra in Ucraina: il riassunto . Gli eserciti e ...

Italia fuori ai quarti: gli Usa dominano 100-63 Sky Sport

Dopo aver vinto ampiamente contro l'Italia, gli Stati Uniti d'America si giocano la semifinale dei Mondiali contro la Germania, sopravvissuta al quarto di finale contro ...Dopo aver vinto ampiamente contro l'Italia, gli Stati Uniti d'America si giocano la semifinale dei Mondiali contro la Germania, sopravvissuta al quarto di finale contro ...