LIVE Under 21 | Lettonia-Italia 0-0

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la delusione dell'Europeo21 con l'eliminazione nel girone iniziale, l'21 torna in campo. Esordio per Carmine...

Inizia da Jurmala il nuovo biennio della Nazionale21 . Sarà infatti la città a 20 km dalla capitale Riga a ospitare Lettonia - Italia (ore 16, diretta Rai2), partita che segna l'esordio del nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e quello ...... 21.40), uncon Alessandra Novaga alla chitarra elettrica, Enrico Malatesta alle ... Per gli14 e gli accompagnatori delle persone disabili l'ingresso è gratuito. Performance, incontri e ...La partita Lettonia U21 - Italia U21 di Venerdì 8 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le qualificazioni a Euro 2025 ...

Diretta Qualificazioni Europei U21, Lettonia-Italia: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Dopo il debutto di oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, contro la Lettonia, per l'Italia Under 21 si prospetta una nuova trasferta nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. M ...La partita Lettonia U21 - Italia U21 di Venerdì 8 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le qualificazioni a Euro 2025 ...