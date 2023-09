LIVE Under 21 | Lettonia-Italia 0-0 | occasione per Casadei

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la delusione dell'Europeo21 con l'eliminazione nel girone iniziale, l'21 torna in campo. Esordio per Carmine...

Commenta per primo Dopo la delusione dell'Europeo21 con l'eliminazione nel girone iniziale, l'Italia21 torna in campo. Esordio per Carmine Nunziata , dopo l'addio di Paolo Nicolato, alla guida degli Azzurrini, contro la Lettonia , alle 16 presso lo Slokas Stadiona di Jurmala: il tecnico, dopo ...Inizia da Jurmala il nuovo biennio della Nazionale21 . Sarà infatti la città a 20 km dalla capitale Riga a ospitare Lettonia - Italia (ore 16, diretta Rai2), partita che segna l'esordio del nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e quello ...... 21.40), uncon Alessandra Novaga alla chitarra elettrica, Enrico Malatesta alle ... Per gli14 e gli accompagnatori delle persone disabili l'ingresso è gratuito. Performance, incontri e ...

Diretta Qualificazioni Europei U21, Lettonia-Italia 0-0: segui la partita LIVE Corriere dello Sport

Dopo il debutto di oggi pomeriggio, venerdì 8 settembre, contro la Lettonia, per l'Italia Under 21 si prospetta una nuova trasferta nell'ambito delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. M ...La partita Lettonia U21 - Italia U21 di Venerdì 8 settembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per le qualificazioni a Euro 2025 ...