LIVE Serbia-Canada 95-86 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | i serbi dominano e volano in finale!

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida die buona giornata! Vince, dunque, la, che supera 95-86 ile conquista il pass per la finale deidia Manila. Vittoria netta e meritata per i, che guidati da Bogdanovic non fanno mai entrare in partita untradito da un Shai Gilgeous-Alexander che si riempe di falli e solo nel secondo tempo prova a riaprire i giochi, ma troppo tardi. 95-86 Ancora Edey a tempo quasi scaduto, ma ormai laha vinto! 95-84 A segno anche il libero aggiuntivo 95-83 Canestro di Edey che subisce fallo 95-81 Canestro di Barrett, ma ...

LIVE Serbia-Canada, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: semifinale imprevedibile, Bogdanovic sfida Gilgeous-Alexander OA Sport

