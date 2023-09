LIVE Serbia-Canada 75-63 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | i serbi allungano a 10? dalla fine

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75-63 A segno libero di Gilgeous-Alexander che chiude il terzo quarto 75-62 Tripla di Marinkovic e poi tecnico a Pesic, entrato in campo 72-62 Canestro di Gilgeous-Alexander 72-60 GURUDIC DA OLTRE L’ARCOOOOO 69-60 Canestro di Gilgeous-Alexander che tiene vivo i suoi 69-58 Uno su due per Guduric che poi prende rimbalzo, ma nulla di fatto 68-58 A segno il libero aggiuntivo e nuovo +10 per la67-58 Grandissimo canestro di Milutinov che subisce anche fallo! 65-58 Risponde Alexander-Walker 65-56 ANCORA DOBRIC E NUOVO +9! 63-56 Due su due ai liberi per Gilgeous-Alexander, che forse si è sbloccato 63-54 Risponde Stefan Jovic 61-54 Canestro di Gilgeous-Alexander 61-52 Ancora Dobric a tenere laa ...

Molto incisiva nel secondo tempo la nazionale di Sylvinho ci ha recentemente abituato a imprese fuori casa come in occasione della vittoria 1 - 0 in Portogallo e 3 - 0 inper la qualificazione ...Dove vedere le semifinali in tv e in streaming Ore 10.30 -- Canada su Sky Sport Uno, Sky ... chi erano l'allenatore e i dodici giocatori del roster ITALIA - USAITALIA AI MONDIALI DEL ...La Lituania ha un solo punto, frutto del pari a per 1 - 1 contro la Bulgaria mentre ha perso contro Esotnia,e Ungheria, in tutte e tre le occasioni col risultato di 2 - 0. Il Montenegro, ...

LIVE Serbia-Canada, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: semifinale imprevedibile, Bogdanovic sfida Gilgeous-Alexander OA Sport

La Serbia di Svetislav Pesic e il Canada di Jordi Fernandez si contendono la vittoria che porta alla finale della FIBA World Cup 2023 a metà della mattina italiana, con palla a due ...Al Mall of Asia va in scena la prima Semifinale del Mondiale 2023: palla a due alle 10.45 italiane con diretta Sky, Now e Dazn ...