LIVE Serbia-Canada 10-13 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | grande equilibrio a Manila

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21-13 Ennesima palla persa del, rubata e canestro di Avramovic e parziale di 11-0 per la. Timeout canadesi 19-13 Due su due ai liberi per un Bogdanovic dominante e secondo fallo di Brooks! 17-13 Va a segno Nikola Jovic e +4! 15-13 A segno anche il libero addizionale 14-13 Zero su due ai liberi per Milutinov, ma rimbalzo di Bogdanovic che segna e subisce fallo! 12-13 Secondo fallo per un Gilgeous-Alexander fuori dal match fino a ora ein sofferenza 12-13 Canestro di Dobric e resta l’in campo 10-13 Gran canestro di Brooks eche prova un piccolo allungo 10-11 Schiacciata di Powell 10-9 Torna a segnare lacon Nikola Jovic 8-9 Due su due ai liberi ...

LIVE Serbia-Canada, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: semifinale imprevedibile, Bogdanovic sfida Gilgeous-Alexander OA Sport

La Serbia di Svetislav Pesic e il Canada di Jordi Fernandez si contendono la vittoria che porta alla finale della FIBA World Cup 2023 a metà della mattina italiana, con palla a due ...The 2023 FIBA World Cup has reached the semifinal round, where either Canada or Serbia will be the first team to punch its ticket to the championship game. Canada advanced to the semifinals with an ...