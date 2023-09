LIVE Serbia-Canada 0-0 | Mondiali basket 2023 in DIRETTA | pronti per la palla a due!

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-7 Tripla di Olynyc eche torna subito in partita 8-4 Si sblocca Barrett da oltre l’arco 8-1 E BOGDANOVIC SEGNA ANCHE! TRIPLA DEL +7! 5-1 Tripla di Drobic e Bogdanovic perfetto per ora negli assist 2-1 Schiacciata di Milutinov 0-1 Uno su due ai liberi per Powell dopo un avvio dominato dalle difese 10.42 Squadre in campo e pronte per la10.40 I pronostici dicono, ma attenzione allache ha statistiche importanti e non parte già battuta. 10.35 Il, invece, ha avuto la meglio della Slovenia di Luka Doncic nei quarti di finale, battendola 100-89, grazie ai 31 punti e 10 rimbalzi di Shai Gilgeous-Alexander. 10.30 Laarriva a ...

LIVE Serbia-Canada, Mondiali basket 2023 in DIRETTA: semifinale imprevedibile, Bogdanovic sfida Gilgeous-Alexander OA Sport

La Serbia di Svetislav Pesic e il Canada di Jordi Fernandez si contendono la vittoria che porta alla finale della FIBA World Cup 2023 a metà della mattina italiana, con palla a due ...Al Mall of Asia va in scena la prima Semifinale del Mondiale 2023: palla a due alle 10.45 italiane con diretta Sky, Now e Dazn ...