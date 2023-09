LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | tra 20? il via della FP2 | Bagnaia prova a spingere

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.59 Ci si prepara a un turno particolarmente importante, visto che i piloti saranno obbligati aper rientrare nella top-10 qualificante per la Q2 di domani. 14.56 Sarà interessante quindi comprendere comesaprà affrontare le criticità fisiche. 14.53 Non sono chiaramente ideali le condizioni di, come amesso dal Team Manager di Ducati, Davide Tardozzi: “Pecco ha usato il 1° turno per verificare le condizionigamba destra, fa fatica a piegare, ma non ha voluto forzare perché è ancora un po’ sofferente. Il 20° tempo non rispecchia le sue reali potenzialità, sono sicuro che andrà meglio. Lui è sereno, consapevole delle sue capacità“. 14.50 Tra 1o’ il viaFP2. 14.47 Honda ha portato il prototipo ...