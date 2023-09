LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | Pirro svetta nella FP1 davanti a Marini | Martin e Bezzecchi Bagnaia non forza Alle 15 00 la FP2

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 delle ore 15.00 che andrà a comporre la top10 in vista delle Q1 di domani. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.38 La Ducati, come previsto, domina la scena a. Le prime 4 posizioni sono monopolizzate, mentreha dato segnali importanti in un turno nel quale non ha volutore. Bene Aprilia con 3 motoTop10, mentre KTM e Yamaha arrancano. 11.36 Morbidelli 12° a 486, Quartararo 15° a 601, Di Giannantonio 17° a 645,20° a 690a Marc Marquez a 765 11.34 MicheleFP1 in 1:31.909 con 115 millesimi su ...

01:30 Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima sessione di prove libere e della sessione di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini , ...Dopo il giovedì dedicato alla conferenza piloti è il momento di fare sul serio a Misano, con le prove libere 1 in diretta su Sky Sport e in streaming su ...... SKY SPORTE IN STREAMING SU NOW: Venerdì 8 settembre Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore 10.40: prove libere 1Ore 11.40: paddockOre 12.55: paddock ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di San Marino - MotoGP Moto.it

Bagnaia subito in pista dopo il terribile incidente a Barcellona, l'Aprilia a caccia di conferme dopo la straordinaria doppietta sul circuito catalano ...MotoGP: Scatta il weekend in Riviera, Bagnaia sarà in pista per cancellare il botto di Barcellona. L'Aprilia sogna con Espargarò e Vinales, Quartararo spera di aver ritrovato la sua vera M1 ...