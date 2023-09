LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | Martin in vetta nella FP2 | 4° Bezzecchi e 8° Bagnaia

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 Luca Marini è quinto ora a 0.384 con la Ducati VR46, mentreottiene il crono di 1:31.856 e si porta in settima posizione con una media al posteriore. 15.40 Migliora Vinales che si porta in terza posizione a 0.238 da, mentreprova le condizioni con una media al posteriore. 15.39migliora il proprio riscontro e si porta inin 1:31.416 a precedere Pedrosa di 0.037 Pedrosa di 0.369, mentrenono sta girando con una media al posteriore. 15.38 Spingono i piloti e iniziano a intravedersi i caschi rossi. 15.36 Per questi ultimi 24? ci si prepara per il time-attack. 15.36 Binder si scuote e si porta in ottava posizione a 0.509 da Pedrosa ...

Michele Pirro ha senza dubbio tanta esperienza a Misano in sella alla Ducati, ma è stato bellissimo stamattina trovarlo in cima alla lista dei tempi al termine della prima sessione di libere.