LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | inizia la FP2! Bagnaia prova a spingere

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.08 Vinales rafforza la propria leadership in 1:31.794 a precedere di 0.392 Martin e di 0.490 Pirro.è quarto a 0.552. 15.07! Pecco risponde presente e è secondo a 0.236 da Vinales, Pedrosa è terzo a 0.341 e Bezzecchi quarto a 0.341. 15.06 Tanti miglioramenti in pista, con Vinales che si prende la vetta in 1:32.110 a precedere di 0.420 Martin e di 0.444 Binder. Quest’ultimi due stanno girando con una soft sul posteririore, mentre Vinales con una media. 15.06 Pecco ottiene un primo crono discreto, ottavo a 0.886 da Binder, mentre Pedrosa sorprendente a 0.358 da Binder. 15.05 Pista che si sta gommando con Binder che si porta davanti a tutti in 1:32.554 con la KTM con una hard sull’avantreno e una soft al posteriore. In seconda posizione Vinales a 0.130 e in ...