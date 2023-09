LIVE MotoGP | GP Misano 2023 in DIRETTA | inizia la FP1 | KTM e Aprilia lanciano la sfida a Ducati

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.52 Dopo un primo giro lento, Bezzecchi si porta al secondo posto a 232 millesimi da Pirro che comanda in 1:33.755, terzo Aleix a 301 10.51 Bezzecchi parte piano ed è 18° a 4.5, mentre in vetta scatta Miller in 1:34.417 con 56 millesimi su Zarco 10.50 Michele Pirro, wild card qui acon, vola in vetta in 1:34.507 con 1.080 su Martin. Bagnaia subito sesto a 1.604 10.49 Jorge Martincon un 1:35.587 con 302 millesimi su Di Giannantonio e 553 su Zarco 10.48 I piloti siper il primo giro lanciato della giornata. Vediamo chi fisserà il crono di riferimentole. 10.47 Bagnaia si prende qualche secondo e entra in azione sulla sua. Ricordiamo che il pilota torinese sarà da solo ...

01:30 Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima sessione di prove libere e della sessione di prove del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini , ...Dopo il giovedì dedicato alla conferenza piloti è il momento di fare sul serio a Misano, con le prove libere 1 in diretta su Sky Sport e in streaming su ...... SKY SPORTE IN STREAMING SU NOW: Venerdì 8 settembre Ore 8.55: prove libere 1 Moto3 Ore 9.45: prove libere 1 Moto2 Ore 10.40: prove libere 1Ore 11.40: paddockOre 12.55: paddock ...

LIVE - MotoGP 2023. GP di San Marino - MotoGP Moto.it

MotoGP: Valentino ieri ha ricevuto le chiavi di Tavullia dal sindaco ed ha parlato di tanti argomenti: "Sono stati duri, belle rivalità. Ma sono cose che ci hanno legato. Lorenzo è venuto al Ranch, a ...MotoGP: Scatta il weekend in Riviera, Bagnaia sarà in pista per cancellare il botto di Barcellona. L'Aprilia sogna con Espargarò e Vinales, Quartararo spera di aver ritrovato la sua vera M1 ...