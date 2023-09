LIVE Lettonia-Italia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | grande occasione per Oristanio

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Centrocampo dell’che risulta ancora troppo fermo. 29?che spinge, serve cinismo per gli azzurrini. 27? Miretti perche viene fermato dal portiere Beks. 25? Bove si coordina male con il mancino, pallone abbondantemente fuori. 23? Cross di Zanotti bloccato dal terzino lettone. 21?che si difende molto bene. 19? Area di rigore che rimane sguarnita, i centrocampisti non entrano, Nasti troppo solo in questo periodo di partita. 17? Bove dalla distanza manda alto il pallone sopra la traversa. 15?che attacca, ma non c’è ancora precisione nei passaggi. 13? Casadei con il ginocchio manda alto il pallone dopo un corner battuto da Miretti. 11? Cross di Ruggeri dal fondo sulla sinistra, Nasti ...

Qualificazioni Europei U21 inizio ore 16Italia Marcatori: Stadio: Jrmalas pilstas stadions "Sloka"- Italia , partita valida per il primo turno di qualificazione agli Europei 2025 in Slovacchia, è in programma alle ore 16 allo stadio Slokas di Jurmala . Sarà visibile in esclusiva in ...LE FORMAZIONI UFFICIALI:(4 - 2 - 3 - 1): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Masiovs; Vientless, Meiniks; Kauselis, Vapne, Rascevskis; Lizunovs. ITALIA (4 - 3 - 1 - 2): Desplanches; Zanotti, ...Inizia da Jurmala il nuovo biennio della Nazionale Under 21 . Sarà infatti la città a 20 km dalla capitale Riga a ospitare- Italia (ore 16, diretta Rai2), partita che segna l'esordio del nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e quello degli azzurrini nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 in ...

Gara di esordio per gli azzurrini di Carmine Nunziata contro la Lettonia: l'Italia cerca il risultato nella gara di esordio delle Qualificazioni ai prossimi Europei 2025 ...Lettonia U21 contro Italia U21, partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria. Gara che, tra le righe, vedrà sfidarsi anche Catania e Palermo. Per gli azzurrini spazio al rosanero Se ...