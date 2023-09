LIVE Lettonia-Italia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | falsa partenza per gli azzurrini | Beks salva i padroni di casa

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.57 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 17.54che non riesce a segnare, sia per demeriti propri con inserimenti tardivi e lenti che per le parate di. L’assenza di Baldanzi è pesante in termini di qualità come la poca aggressività del centrocampo. Settimana prossima partita già importante contro la Turchia martedì alle 18.30. 95? Finisce0-0. 94? Ultimo giro d’orologio. 92? Ndour con il destro, miracolo di. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Tra due minuti la segnalazione del recupero. 86? Fallo in attacco didei. 84? Dentro K. Anmanis, B.Melnis e R. Melkis, fuori Rascevskis, Vapne e K.Kauselis della ...

...sotto la guida del nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e all'esordio nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 (in programma in Slovacchia) ha pareggiato 0 - 0 contro la. ...Qualificazioni Europei U21 inizio ore 16Italia 0 0 Marcatori: Stadio: Jrmalas pilstas stadions "Sloka"- Italia , partita valida per il primo turno di qualificazione agli Europei 2025 in Slovacchia, è in programma alle ore 16 allo stadio Slokas di Jurmala . Sarà visibile in esclusiva in ......00 Bosnia - Erzegovina - Liechtenstein 20:45 Cipro - Scozia 20:45 Croazia -20:45 Lussemburgo - Islanda 20:45 Slovacchia - Portogallo 20:45 Turchia - Armenia 20:45 EUROPA EUROPEI U21 - ...

Gara di esordio per gli azzurrini di Carmine Nunziata contro la Lettonia: l'Italia cerca il risultato nella gara di esordio delle Qualificazioni ai prossimi Europei 2025 ...Lettonia U21 contro Italia U21, partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria. Gara che, tra le righe, vedrà sfidarsi anche Catania e Palermo. Per gli azzurrini spazio al rosanero Se ...