LIVE Lettonia-Italia 0-0 | Europei calcio U21 in DIRETTA | Colombo sfiora la rete di testa

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA78? Anticipatodopo il cross di Casadei. 76? Giallo per Melniks, fallo su Zanotti. 74? Serve una giocata di un singolo per sbloccare la partita 72? Cross di Zanotti che viene bloccato dalla difesa. 70? Ancora un colpo di, questa è la volta di Esposito che non trova la porta. 68? Colpo didiche finisce sull’esterno della. 66? Si preparano altri cambi per l’. 64? Pressing offensivo dell’, massimo sforzo. 62?che aumentare i ritmi se vuole arrivare al gol. 60? Fuori Nasti e Miretti, dentro Ndour enell’. 58? Pronte altre sostituzioni per l’. 56? Cross basso ...

Qualificazioni Europei U21 inizio ore 16Italia 0 0 Marcatori: Stadio: Jrmalas pilstas stadions "Sloka"- Italia , partita valida per il primo turno di qualificazione agli Europei 2025 in Slovacchia, è in programma alle ore 16 allo stadio Slokas di Jurmala . Sarà visibile in esclusiva in ...Completano il programma odierno Croazia -, Lussemburgo - Islanda e Bosnia - Erzegovina - Liechtenstein.Parliamo di una buona squadra (la, ndr) con buoni giocatori, in un contesto in cui di partite internazionali semplici non ce ne sono più - ancora Nunziata - . L'importante è iniziare bene il ...

Gara di esordio per gli azzurrini di Carmine Nunziata contro la Lettonia: l'Italia cerca il risultato nella gara di esordio delle Qualificazioni ai prossimi Europei 2025 ...Lettonia U21 contro Italia U21, partita valida per la qualificazione agli Europei di categoria. Gara che, tra le righe, vedrà sfidarsi anche Catania e Palermo. Per gli azzurrini spazio al rosanero Se ...