LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | si comincia | Alice D’Amato a caccia del titolo!

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:34 Yurchenko con un avvitamento e mezzo per Manila Esposito (13.800), mentre Elisa Iorio si è fermata a 13.350. 18:32 13.350 per Angela Androli (D:4.6, E:8.850) al volteggio. 18:29 Tsukahara, doppio giro impugnato, doppio avviatamento e mezzo, doppio giro in accosciata, salto avanti raccolto smezzato collegato ad un avvitamento. Letizia Saronni ha aperto così la gara al corpo libero. 18:27 Touch warm-up! 18:25 Presentazione delle ginnaste in corso. 18:22 Questa gara è particolarmente importante, aiuterà infatti il DT Enrico Casella a prendere le ultime decisioni per la composizione della squadra a poche settimane dai Mondiali. 18:19 Martina Maggio, alle prese con un infortunio, non potrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno. 18.16 Oggi avremo modo di vedere in gara anche Angela Andreoli e Giorgia ...

... che in collaborazione con Cesena Comix promette 'tanto divertimento con musica, illustratore, ... thai box, corsi die attività subacquee in piscina, anche per diversamente abili - ...By the way, sono un ottimo anti aging,facciale insomma.' I film The Killer di David ... tramite contratto regolamentare, come 'showcase' e non come '' o 'concerto' ovvero prevedendo un'...La giovane atleta nelle prossime settimane partirà per il Sudafrica dove, il 23 e 24 settembre, difenderà i titoli e le medaglie conquistati nellaartistica e ritmica. L'occasione giusta ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Alice D'Amato e Manila Esposito si giocano il titolo all-around OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova ...Domenica sessanta società tra piazza XX Settembre, corso Umbero I e Varco sul Mare. Morresi: "Una bellissima manifestazione" ...