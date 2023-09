LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | primo sigillo per Alice D’Amato | Fate in condizione spaziale

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:59 Questo il podio definitivo: 1.(113.550) 2.Manila Esposito (111.800) 3.Elisa Iorio (108.550) 19:56 Elisa Iorio si piazza invece in terza posizione con un totale di 108.550 e avanza una forte candidatura per un posto in squadra. 19:53 57.200 il punteggio di giornata pere 56.900 per Manila Esposito, si parla di punteggi che al Mondo può battere con scioltezza solo Simon Biles, se queste due ginnaste verranno qualificate per i Mondiali si presentano come due serie pretendenti al podio individuale. 19:52 14.150 PERE’ LA NUOVA CAMPIONESSA D’ITALIA CON 113.550! 19:50 Doppio giro in accosciata, ribaltata collegato ad un doppio avvitamento avanti, doppio avvitamento e mezzo, doppio ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Alice D'Amato e Manila Esposito si giocano il titolo all-around OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova ...