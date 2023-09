LIVE Ginnastica artistica | Campionati Italiani 2023 in DIRETTA | Alice D’Amato spicca il volo

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19:11 Miglior esercizio di giornata alla trave per Veronica Mandriota: 13.050 (D:4.7, E:8.350). 19:08 Angela Andreoli chiude la rotazione alle parallele asimmetriche con 13.650, esercizio ottimo, ma non paragonabile a quello delle compagne di squadra. 19:05 NON SBAGLIA UN COLPO!dimostra di essere una delle canditate all’oro mondiale alle parallele e sfonda nuovamente il muro dei 15.000 (D:6.3, E:8.7). 19:02 CHE SHOW ALLE PARALLELE! Giorgia Villa risponde presente e si migliora rispetto a gara-1 (14.550), l’Italia a questo attrezzo è probabilmente la prima nazionale al mondo al momento. 19:00 ESERCIZIO CLAMOROSO PER MANILA ESPOSITO! Nabieva, pak, shaposhnikova con mezzo giro, pak avvitato, doppio avanti raccolto, elementi di grande difficoltà che le permettono di ...

LIVE Ginnastica artistica, Campionati Italiani 2023 in DIRETTA: Alice D'Amato e Manila Esposito si giocano il titolo all-around OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2023 di ginnastica artistica. Al PalaIndoor di Padova ...