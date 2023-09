LIVE Francia-Nuova Zelanda | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | si parte col botto tra due candidate al titolo

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladel match inaugurale deiditra. Allo Stade de France di Parigi spazio alla prima sfida del Girone A, gruppo che vede ai nastri dinza anche Italia, Uruguay e Namibia. Incontro da non perdere tra i padroni di casa e gli All Blacks, due tra le formazioni favorite alfinale. I Blues guidati da Fabien Galthiè schierano i migliori 15 uomini a disposizione, rimpiazzando con interpreti di altissimollo le assenze di Jonathan Danty, Romain Ntamack, Paul Willemse e Cyril Baille. Nel primo XV capitanato da Antoine Dupont i sostituti ...

Parte questa sera, con calcio d'inizio alle ore 21.15, la Rugby World Cup 2023. E a Parigi scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e la Nuova Zelanda, cioè due tra le favorite d'obbligo p ...