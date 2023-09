LIVE Francia-Nuova Zelanda 6-5 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | i piazzati di Ramos portano in vantaggio i transalpini

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20?- Scegliemente la via dei pali lanon tradisce e piazza il primodel paese ospitante. 19?- Mischia francese che si aggiudica il duello conquistando un importante calcio di punizione. 18?- Ancora in avanti di Telea, il più cercato dagli All Blacks. 17?- Il nuovo entrato Mauvaka crea scompiglio nella difesa neozelandese, che tuttavia si salva. 15?- Dopo lo sfavillante avvio di match in questa fase regna la confusione. Sfida di calci interlocutori ed esplorativi dalla lunga gittata. 13?- Subito problemi per Galthiè, costretto a sostituire Marchant, sceso in campo già con una vistosa fasciatura. Al suo posto entra Mauvaka. 12?- In avanti stavolta del portatore di palla francese. Turnover con mischia in favore degli ...