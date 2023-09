LIVE – Djokovic-Shelton 6-3 | 6-2 | 5-5 | semifinale US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ile latestuale di, primadegli US(cemento outdoor). Il giovane tennista americano dodici mesi fa qui a New York faceva il suo esordio in un torneo dello Slam al culmine di un’estate in cui si era iniziato a far conoscere anche al grande pubblico. Un anno dopo lo ritroviamo con all’attivo già un quarto di finale agli Australiane ora contenderà al giocatore con più Slam nella sua bacheca l’accesso alla finale di quest’edizione degli USin realtà nel corso della stagione ha avuto diversi momenti difficili allo di risultati, ma evidentemente non gli piace steccare gli appuntamenti importanti. Sportface.it garantirà ...

21.49 " SET. Ben ha una palla break, ma il suo dritto di attacco trema. 6 - 3 Nole. 21.42 " Ben annulla quattro set point, ma oraserve per il set sul 5 - 3. 21.37 " Quattro errori ......funzionare al meglio per impensierire la miglior riposta in circolazione e impedire adi ... Il match sarà trasmessoa partite dalle 21.00 italiane su Supertennis. Il tabellone maschile US ......45 - Supertennis Today 21:00 -US OPEN Semifinale Maschile - Ben SHELTON (USA) vs Novak(SRB) 00:30 - Supertennis Today 01:00 -US OPEN Semifinale Maschile - Carlos ...

LIVE US OPEN Day 12, semifinali: Djokovic avanti 2-0 su Shelton Ubitennis

La diretta scritta di venerdì 8 settembre. In programma le semifinali maschili: Ben Shelton contro Novak Djokovic alle 21, Carlos Alcaraz vs Daniil Medvedev stanotte all'1 ...La seconda semifinale dello US Open vedrà scendere in campo Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev: info partita, Streaming GRATIS e Diretta LIVE ...