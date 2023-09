LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | un oro e due argenti fin qui per l’Italia nella giornata odierna

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 15.19 Ecco le nazioni in gara nel 2 senza pesi leggeri femminile, perpresenti Serena Mossi e Elisa Grisoni: 1 Italia 2 Germania 3 USA 15.18 E’ in corso la premiazione del 2 di coppia misto PR3, prova vinta dall’Australia davanti agli Stati Uniti e alla Francia. 15.15 Considerando che nel 2 senza pesi leggeri femminile e nel 4 di coppia pesi leggeri maschileè certa di conquistare una medaglia, la spedizione azzurra si porterà a casa ben cinque metallidi oggi. 15.13 OROOOO ITALIAAAAA! Francesco Bardelli e Stefano Pinsone sono i nuovi campioni del mondo nel 2 senza pesi leggeri maschile! Gli azzurri conquistano il gradino più ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. 12:55 Due pass olimpici e due finali raggiunt ...