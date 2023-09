LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | Perini in finale nel PR1 con il miglior tempo

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 10:04 6:53.47 per l’ottimo Or Zeidler. Il tedesco approda di slancio inchiudendo con un buon margine su Ntouskos (GRE) e Martin (CRO). Tocca a Davide Mumolo! 10:01 Come da pronostico Germania, Grecia e Croazia scavano un importante gap nei confronti degli avversari. 10:00 Primi tre che staccheranno il pass per laA e per le Olimpiadi di Parigi 2024.B che tuttavia regalerà tre pass Olimpici. 9:58 Programma che prosegue con le semifinali del singolo maschile. Questa la start list della prima prova: Zeidler (GER) Ntouskos (GRE) Zalaty (AIN) Nemeravicius (LTU) Martin (CRO) Vasilev (BUL) 9:55 Il britannico Pritchard domina la seconda ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi OA Sport

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. 12:55 Due pass olimpici e due finali raggiunt ...