LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | il doppio senior italiano torna alle Olimpiadi!

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 10:49 Irlanda, Croazia e Spagna al passaggio dei 1000 metri. Occhi puntati sui fratelli Sinkovic, autentiche leggende del. 10:46 Seconda semifinale delmaschile. Di seguito la start list: Spagna Croazia Irlanda Nuova Zelanda Norvegia Germania 10:44 6:19.31 per l’Olanda, che approda cosìOlimpiadi di Parigi 2024 assieme ad Italia e Cina. Ildunque ai Giochi Olimpici dopo l’assenza in quel di Tokyo! 10:43 ED E’ FINALE!!! Prestazione solidissima di Luca Rambaldi e Matteo Sartori, che non pensano agli olandesi e difendono la seconda posizione con tranquillità ...

...00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada ore 07:55: Camp. Italiano Beach ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... competizione multisportiva con beach volley, canoa, ciclismo, ginnastica,, arrampicata,... Diretta instreaming anche su RaiPlay ......00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada ore 07:55: Camp. Italiano Beach ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. 12:55 Due pass olimpici e due finali raggiunt ...