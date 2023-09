LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | giornata trionfale per l’Italia! Tre ori e due argenti | azzurri in testa al medagliere

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 15.52 Inizia la penultima gara di questo venerdì. 15.48 Le ultime due gare del giorno non vedranno la presenza di imbarcazioni azzurre: fra pochi minuti inizierà la prova del due senza maschile PR3: in gara solamente due nazioni, Ucraina e Germania. 15.46per la spedizione azzurra, conclusasi con cinque medaglie conquistate, tra cui ben tre ori. Adesso c’è la premiazione del 2 senza pesi leggeri femminile, gara vinta da Elisa Grisoni e Serena Mossi. 15.44 OROOOOOOOOO! Prova straordinaria per il 4 di coppia pesi leggeri azzurro! Luca Borgonovo, Nicolò Demilani, Pietro Ruta e Matteo Tonelli salgono sul gradino più alto del podio con il tempo di 6:29.42, seconda la Germania, ...

...00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada ore 07:55: Camp. Italiano Beach ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...... competizione multisportiva con beach volley, canoa, ciclismo, ginnastica,, arrampicata,... Diretta instreaming anche su RaiPlay ......00 Speciale: Mondiali Ciclismo The Best of Strada ore 07:55: Camp. Italiano Beach ...diversa durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. 12:55 Due pass olimpici e due finali raggiunt ...