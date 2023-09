LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | due ori e due argenti fin qui per l’Italia nella giornata odierna

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 15.41 Se ne va l’equipaggio italiano! La Germania non riesce a tenere il ritmo degli azzurri. 15.40 Italia in testa a metà gara: gli azzurri viaggiano con oltre 3? di margine sulla Germania, più indietro gli Stati Uniti. 15.38 Avvio deciso per gli azzurri, trainati dall’esperienza di Pietro Ruta, medaglia di bronzo a Tokyo insieme a Stefano Oppo nel 2 di coppia pesi leggeri. 15.37 SI PARTE! 15.36 Perci saranno Luca Borgonovo, Nicolò Demilani, Pietro Ruta e Matteo Tonelli. 15.35 Tutto pronto per la partenza del 4 di coppia pesi leggeri maschile, ecco le nazioni in gara: 1 Italia 2 Germania 3 USA 15.34 Risuona a Belgrado l’inno di Mameli per celebrare la vittoria dei due ragazzi azzurri. 15.31 Adesso ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canottaggio. 12:57 Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. 12:55 Due pass olimpici e due finali raggiunte.