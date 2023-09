LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | argento per Torre nel singolo pesi leggeri maschile

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 14.22 Ai 1500 metri sempre il Messico davanti a tutte, ma l’imbarcazione irlandese passa con soli 20 centesimi di distacco. 14.20 Messico in testa davanti a Irlanda e Stati Uniti quando abbiamo superato la prima metà di gara. 14.19 Per via del vento che spira alle spalle delle atlete, le condizioni di gara sono parecchio complicate, specie per chi gareggia nelle corsie meno riparate. 14.17 In testa l’imbarcazione neerlandese al primo intermedio: il Messico è sulla scia dei Paesi Bassi, più indietro troviamo Irlanda e Stati Uniti. 14.15 Stanno per partire le sei finaliste delfemminile, ecco le nazioni partecipanti: 1 Irlanda 2 USA 3 Messico 4 Francia 5 ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2023 in DIRETTA: il doppio maschile e femminile inseguono le Olimpiadi OA Sport

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. Due pass olimpici e due finali raggiunt ...