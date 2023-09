LIVE Canottaggio | Mondiali 2023 in DIRETTA | alle 14 05 iniziano le prime finali di quest’edizione

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACALENDARIO COMPLETO8 SETTEMBRE 14.05 SI PARTE! 14.04 Tutto pronto per la partenza della prima finale di questo Mondiale. 14.03 Vediamo la start list di questa finale: 1 Polonia 2 Svizzera 3 Francia4 Italia 5 Austria DNS 6 Ungheria 14.02 Terminata la finale B del singolo pesi leggeri femminile, scatterà fra tre minuti la finale del singolo pesi leggeri maschile, per l’Italia c’è Niels Torre. 14.00 L’Italia è già certa di conquistare ledue medaglie di questa spedizione: nel 4 di coppia pesi leggeri maschile e nel 2 senza pesi leggeri femminile, le rispettive imbarcazioni azzurre gareggeranno solamente contro altre due nazioni, avendo così la certezza di salire sul podio. Altre trevedranno all’opera una barca ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CALENDARIO COMPLETO MONDIALI CANOTTAGGIO 8 SETTEMBRE Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della sesta giornata di gare dei Mondiali 2023 di canot ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 Appuntamento a pomeriggio per le finali, con gli azzurri che andranno a caccia di ulteriori pass olimpici. 12:55 Due pass olimpici e due finali raggiunt ...