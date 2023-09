LIVE Atletica | Diamond League Bruxelles 2023 in DIRETTA | Tortu sesto sui 200 in 20?30

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.29 Vince lo statunitense Bednarek in 19?79 davanti al britannico Hughes (19?82). Terzo il canadese De Grasse in 19?89 poi Brown, Fahnbulleh eche èin 20?30. 20.28 Al via i 200 metri. 20.26 Filippoè reduce dalla medaglia d’argento conquistata con la 4×100 ai Mondiali che ha riscattato l’eliminazione nelle batterie dei 200. 20.23 Questi i duecentisti in gara: King, Bednarek (Usa), Brown, De Grasse (Canada), Hughes (Regno Unito), Fahnbulleh (Liberia), Mena (Cuba),(Italia). 20.21 Si è chiuso il giavellotto femminile: 1. Kitaguchi (Giappone) 67.38, 2. Hudson (Austria) 64.65, 3. Muze-Sirma (Lettonia) 63.00. 20.20 Il programma della pista proseguirà tra otto minuti con i 200 metri che vedranno al via l’azzurro Filippo ...