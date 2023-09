LIVE Atletica | Diamond League Bruxelles 2023 in DIRETTA | Tortu sesto sui 200 in 20?30 | Folorunso quinta nei 400 ostacoli

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.56 Al via i 2000 metri maschili. 20.54 L’azzurra Dariya Derkach apre con un 13.99 la propria gara nel triplo, 13.76 per Ottavia Cestonaro. 20.51 Ayomideconquista dunque la qualificazione alle finali di Eugene, l’azzurra è infatti sesta nella classifica generale della categoria con 17 punti. 20.48 Vince Femke Bol in 52?11 (record del meeting), seconda la giamaicana Russell in 53?80 davanti alla connazionale Clayton (54?10). Poi Cockrell e Ayomideche èin 54?42. 20.46 Al via i 400femminili: Knight, Clayton, Russell (Giamaica), Tkachuk (Ucraina), Claes (Belgio), Bol (Paesi Bassi), Cockrell (Usa),(Italia). 20.44 Al via ci sarà l’azzurra Ayomide, a ...