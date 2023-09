Lite tra giovani a Positano | 20enne stacca l’orecchio a morsi a un coetaneo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Scoppia unatra due ragazzi a, forse per una ragazza, poi uno dei dueil lobo dell’avversario proprio come Mike Tyson fece con Evander Holyfield 26 anni fa. L’aggressore, un 22enne di Praiano, è stato fermato dai carabinieri, dovrà rispondere di lesioni personali gravi. Alla base della, scoppiata alle 4 di notte afuori da un locale, ci sarebbero dei futili motivi ancora da chiarire. Due coetanei sono venuti alle mani, poi il morso. Un 22enne dihato ail lobo delsinistro di undi Vietri sul Mare. La vittima è stata trasportata al pronto soccorso del presidio ospedaliero Costa d’Amalfi, sanguinante e dolorante. Diversi i ...

Scoppia una lite tra due ragazzi a Positano, forse per una ragazza, poi uno dei due stacca a morsi il lobo dell'avversario proprio come Mike Tyson fece con Evander Holyfield 26 anni fa. L'aggressore, ...