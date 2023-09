L'Italia Under 21 di Nunziata spreca e parte male | solo 0-0 in Lettonia | che prende un palo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo la delusione dell'Europeo21 con l'eliminazione nel girone iniziale, l'21 torna in campo. Non un buon esordio...

...da26 . Le iniziative per il 10 settembre Per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione del suicidio e del prendersi cura di sé stessi, domenica 10 settembre, Telefono Amico...In campo per le qualificazioni21 l'contro la Lettonia. In Spagna alle 21 anticipo di Liga 2 tra Levante ed Espanyol mentre inper la Serie C si apre la 2° giornata con due ...Lo ha detto Mauro Balata, presidente della Lega Serie B e capo delegazione della nazionale21, impegnata sul campo della Lettonia in occasione delle qualificazioni agli Europei del 2025. ' ...

In attesa della nazionale maggiore, l’Italia U21 colleziona solamente un punto nella prima giornata di qualificazioni ed Euro 2025 contro la Lettonia. Il primo match di Carmine Nunziata, promosso dall ...Debutto in chiaroscuro per la nuova Nazionale U21 di Carmine Nunziata. Gli azzurrini hanno pareggiato 0-0 in Lettonia per la gara ...