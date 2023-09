(Di venerdì 8 settembre 2023) In 195 casi le agende di prenotazione erano state sospese o interrotte anche con procedure non consentite: Il responso delle verifiche Nas Caos nell’ambito sanitario. Dopo l’esito delle verifiche sulla gestione di 3.884die agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche e esami diagnostici relative al Servizio sanitario nazionale, ventisei trae infermieri sono statiti dai Nas . Tra loro, evidenzia Sky, ci sono noveche avevano favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo led’e infermieriti – Notizie.com (PixaBay)Le persone coinvolte sono ritenute responsabili di reati di falsità ideologica e materiale, ...

I controlli dei Nas su oltre tremilad'Le ispezioni sono state eseguite dai Nas su tutto il territorio nazionale in oltre mille e trecento strutture, tra ospedali, ambulatori e ...Tra i casi più rilevanti, i NAS di Milano, Torino, Perugia e Catania hanno deferito 9 medici per aver favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo led', consentendo loro ...Tra i casi più rilevanti, i Nas di Milano, Torino, Perugia e Catania hanno denunciato 9 medici per aver favorito conoscenti e propri pazienti privati, stravolgendo led', consentendo loro ...

