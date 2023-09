L’ironia di De Luca sul blitz di Caivano | “Hanno trovato una pistola finta senza il tappo rosso…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023) “C’è stato uncon 400 agenti delle forze di polizia. Avevo detto al presidente del Consiglio Meloni nell’incontro di qualche giorno fa: attenzione a non fare interventi episodici. A, come in altre realtà in Italia, c’è bisogno di interventi strutturali, permanenti. Iche si fanno e finiscono lì non servono a nulla”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. “C’è stato un segno di attenzione, ma è assolutamente insufficiente e non è di questo che ha bisogno. C’è bisogno di avere forze dell’ordine aumentate che rimangono permanentemente sul territorio”, ha aggiunto De. “Non ci servono operazioni propagandistiche e operazioni di polizia una tantum. Ci serve ...