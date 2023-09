Lippi | «La Serie A resta un campionato molto competitivo»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Marcello, allenatore, ha parlato a Calcio Saudita dell’inizio del nuovodiA. Ecco le sue dichiarazioni Marcello, allenatore, ha parlato a Calcio Saudita dell’inizio del nuovodiA. Ecco le sue dichiarazioni.A – «Il nostroun. Al momento vedo benissimo Inter e Milan. Le milanesi stanno dimostrando di avere una marcia in più e secondo me saranno loro a giocarsi il titolo. Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l’inizio complicato usciranno fuori. Sarri e Mourinho sono grandi allenatori, sapranno sfruttare al meglio le risorse che hanno a disposizione. La Juventus? Ha le caratteristiche di sempre: ...

E laA "Il nostro resta un campionato molto competitivo. Al momento vedo benissimo Inter e ... Le romane: "Sia la Roma sia la Lazio sono forti e nonostante l'inizio complicato usciranno ...Così la sosta dellaA non viene vissuta come un fastidio da chi non può far a meno del tifo ... se Marcelloera nell`immaginario degli appassionati emanazione del potere della Juventus come ...Poi, in piazza, come ogni seconda domenica del mese, dalle 9 alle 18 è in programma la "Fiera del libro e dell'arte" . La novità di questa edizione sono unadi litografie di autori ...

Lippi: "Serie A Al momento vedo benissimo Inter e Milan, hanno ... L'Interista

Marcello Lippi, ex allenatore della Nazionale Italiana, condivide le sue opinioni sulla corsa allo Scudetto in Serie A e sull’esordio di Luciano Spalletti. In una recente intervista rilasciata a ...Intervistato ai microfoni di calciosaudita.it, Marcello Lippi, ex ct campione del Mondo nel 2006, ha parlato del calcio italiano e delle squadre romane. Ecco le sue dichiarazioni: “Ne penso tutto il b ...