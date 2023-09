L’invisibile armata

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 settembre 2023) Cos’è il prog rock, e soprattutto, ha senso parlarne ancora nel 2023? Certo che sì, ma con una doverosa premessa ontologica. Nel documentario dedicatogli a pochi mesi dalla scomparsa, Wayne Shorter ricorda il monito del suo bandleader Miles Davis: “Se non sei in grado di suonare un genere di musica che attiri le donne, trovati un altro mestiere”. Cercando di interpretare in senso non strettamente letterale queste parole (anche perché – per dovere di cronaca – Davis non usa il termine ‘ladies’, ma il più colorito ‘bitches’), si giunge all’assunto secondo cui la musica, come prodotto di consumo, deve rivolgersi alle ragazze, ai ragazzi e, più in generale, alle grandi masse. Ecco spiegato il progressive, il tipo di musica che NON si rivolge alle grandi masse. Un rock difficile, enfatico, autoindulgente, slegato dal sociale e tenacemente imprevedibile. Una musica ...