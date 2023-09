L’insegnante al macello

Leggi su butac

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tra i tanti post Facebook che ci segnalate e vediamo circolare uno ha attirato la nostra attenzione, questo: Quando i bambini visitano un. Un insegnante ha avuto la giusta idea di organizzare una gita scolastica, per i suoi studenti, in un. Questo è quello che è successo a 18 studenti di una scuola elementare di Ohama, Nebraska, che hanno partecipato alla visita guidata in unper la “produzione di carne di manzo”. Risultato: bambini inorriditi da come le mucche vengono “trasformate” in carne. Alcuni hanno vomitato e molti hanno pianto. Il loro insegnante, Maxwell Barnes, ha dichiarato: “Non ci ho visto niente di male. All’inizio di quest’anno, abbiamo fatto un viaggio in una fabbrica di cioccolato. I bambini sono curiosi di sapere da dove proviene il loro cibo. Non credo ci sia niente di male nel mostrare loro ...