“L’immigrazione distruggerà New York” | anche il sindaco dem costretto ad ammettere l’emergenza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 8 settembre 2023) Roma, 8 sett – “Stiamo rischiando di perdere la città che conoscevamo”. a dire queste parole e lanciare l’allarme sul problema immigrazione non è l’Enoch Powell dei Fiumi di sangue o un “pericoloso” suprematista bianco, bensì il democratico e afroamericanodi NewEric Adams. Adams: “la città di New” Il primo cittadino della metropoli statunitense è intervenuto durante una riunione di municipio nell’Upper West Side, lamentando come i numeri di nuovi arrivi e di migranti siano sempre più insostenibili per la città, tanto da temere di non riuscire a trovare una soluzione: “Lasciatemi dire una cosa, newesi. Mai nella mia vita ho avuto un problema per il quale non vedevo una fine. Ebbene, non vedo una fine a tutto questo”. Una ...